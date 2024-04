L'Atalanta va a caccia della semifinale ripartendo dallo storico successo dell'andata, il 3-0 di Anfield. Gasperini sceglie Miranchuk per affiancare Scamacca in attacco, con Koopmeiners trequartista. Klopp con Gakpo nel tridente con Salah e Luis Diaz. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

ROMA-MILAN LIVE