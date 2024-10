Senza l'infortunato Gudmundsson e con Kean a mezzo servizio, Palladino non schiera nemmeno Beltran. Gioca Kouamè da centravanti, supportato dalle ali Ikonè e Sottil. Bove giostra da trequartista davanti Adlì e Richardson. Turnover completo in difesa e in porta. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD

