L'Apoel trova la prima vittoria in Conference League ai danni della Fiorentina che interrompe la serie di vittorie e conosce la prima sconfitta della stagione in Europa dopo due successi nelle prime due gare. Parte bene la Fiorentina ma poi l'Apoel guadagna campo e segna due reti con Donis e Abagna prima del break. Nella ripresa gioco poco fluido, la squadra di Palladino ci prova in tutti i modi ma riesce solo ad accorciare le distanze con Ikoné