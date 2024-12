Trasferta non semplice per la Fiorentina, che vola in Portogallo per chiudere il discorso qualificazione. La squadra di Palladino ha 12 punti in classifica e vuole sorpassare il Vitoria, secondo, imbattuto e avanti con un punto in più. In attacco minuti per Gudmundsson assieme a Beltran e Kouamè. Nuova chance per Parisi. Diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD



