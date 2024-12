Ricordiamo innanzitutto il meccanismo della competizione, analogo a quello della Champions e dell'Europa League: le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto giocheranno i playoff: dalla 9^ alla 16^ come teste di serie, le restanti dalla 17^ alla 24^ come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.

La Fiorentina attualmente è terza in classifica con 12 punti dopo cinque giornate. La qualificazione alla fase successiva (che sia direttamente agli ottavi o attraverso i playoff) è già aritmetica. Da capire, però, in che posizione. Secondo le proiezioni di Football Meets Data gli attuali 12 punti della Fiorentina costituiscono già di per sé il 55% di possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Percentuale che diventerebbe del 99% con un pareggio a Guimaraes e del 100% con una vittoria in Portogallo.