Buona la prima per la Fiorentina che ottiene un prezioso successo in trasferta contro lo Celje per 2-1 in un match non semplice. La sblocca al 27’ Ranieri agevolato da un errore del portiere Ricardo Silva. Nella ripresa lo Celje parte forte ma Mandragora si procura e trasforma il rigore del doppio vantaggio. I padroni di casa non demordono e trovano la rete del 2-1 su rigore: segna Chaubet. Nel finale De Gea salva la Fiorentina su Vuklisevic e Edmilson

PAGELLE - PALLADINO: "VOGLIAMO ARRIVARE IN FONDO"