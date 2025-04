Vittoria nella gara d'andata dei quarti di finale di Conference League per la Fiorentina, che si è imposta 2-1 in Slovenia contro il Celje. De Gea il migliore in campo, seguito da Comuzzo, Folorunsho, Cataldi e dai due autori dei gol Ranieri e Mandragora. Tutti i voti del match a cura di Dario Massara

CELJE-FIORENTINA 1-2, GLI HIGHLIGHTS