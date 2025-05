A Siviglia finisce 2-1 per gli andalusi l'andata della semifinale di Conference League tra Betis e Fiorentina. Tra i viola il migliore è Ranieri, autore del gol che tiene aperta la qualificazione per la finale. Bene anche De Gea che salva il risultato. I peggiori sono Comuzzo e Fagioli, sotto la sufficienza anche Cataldi , Beltran e Gudmundsson. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Riccardo Gentile

BETIS SIVIGLIA-FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS