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Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0: video, gol e highlights
Un gol di Mateta all’inizio della ripresa regala il primo successo al Crystal Palace in una competizione europea: Rayo battuto 1-0. Nella finale di Lipsia, gli spagnoli partono meglio e si rendono pericolosi con Alemao ma a inizio ripresa la zampata di Mateta apre il match. Pino sfiora il raddoppio con una punizione che colpisce entrambi i pali. Il Rayo ci prova con generosità ma vince il Palace