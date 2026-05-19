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Crystal Palace
Mateta J. 51'
1 - 0
Rayo Vallecano
Crystal Palace
Mateta J. 51'
1 - 0 Rayo Vallecano
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Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0: video, gol e highlights

Un gol di Mateta all’inizio della ripresa regala il primo successo al Crystal Palace in una competizione europea: Rayo battuto 1-0. Nella finale di Lipsia, gli spagnoli partono meglio e si rendono pericolosi con Alemao ma a inizio ripresa la zampata di Mateta apre il match. Pino sfiora il raddoppio con una punizione che colpisce entrambi i pali. Il Rayo ci prova con generosità ma vince il Palace

TABELLONE FINALE