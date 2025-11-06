Conference LeagueGiornata 3 - giovedì 6 novembre 2025Giornata 3 - gio 6 nov
Fine
2 - 1
2 - 1
Mainz-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights
Vittoria in extremis per il Mainz contro la Fiorentina nella 3^ giornata di Conference League. In Germania termina 2-1, con la Viola di Galloppa che era riuscita a passare in vantaggio al 16' con Sohm. Nel secondo tempo, al 68', è arrivato il pareggio di Hollerbach; un quarto d'ora più tardi gol annullato a Kean per fuorigioco. Nell'ultimo minuto di recupero la beffa: cross di Sano per Lee che di testa la mette alle spalle di Martinelli. Il Mainz resta a punteggio pieno, la Viola ferma a 6 punti