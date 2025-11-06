Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
SHK1
JAG0
LS1
OMO1
RAY0
LPO2
DYN1
MOS0
CRY2
AZ0
SHE0
DRI0
SCR0
UCR1
HAK0
SBG1
RDI0
RIJ1
M052
FIO1
CEL2
VAR1
AEK1
SHA1
SPA0
RAK0
SHK2
BRE0
AEK0
ABE0
NOA1
OLO2
SAM3
HAM0
KUP3
SLO1
Conference LeagueGiornata 3 - giovedì 6 novembre 2025Giornata 3 - gio 6 nov
Fine
Mainz
Hollerbach B. 68'Lee Jae-Sung 90' + 5'
2 - 1
Fiorentina
Sohm S. 16'
Mainz
Hollerbach B. 68'Lee Jae-Sung 90' + 5'
2 - 1 Fiorentina
Sohm S. 16'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Mainz-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights

Vittoria in extremis per il Mainz contro la Fiorentina nella 3^ giornata di Conference League. In Germania termina 2-1, con la Viola di Galloppa che era riuscita a passare in vantaggio al 16' con Sohm. Nel secondo tempo, al 68', è arrivato il pareggio di Hollerbach; un quarto d'ora più tardi gol annullato a Kean per fuorigioco. Nell'ultimo minuto di recupero la beffa: cross di Sano per Lee che di testa la mette alle spalle di Martinelli. Il Mainz resta a punteggio pieno, la Viola ferma a 6 punti

PAGELLE