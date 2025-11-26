Vanoli: "Non possiamo permetterci di sbagliare"

Comuzzo lo scorso anno ha fatto una stagione memorabile. Come ha trovato il ragazzo e qual è la sua posizione migliore nella difesa a tre?

Vanoli: "L'ho trovato in crescita. Per me è un giovane di grandissima prospettiva. Ora è però il momento di togliersi gli abili e di far vedere chi è per davvero. Mi piace molto: è forte sull'uomo, è attento in fase difensiva. Deve crescere a livello tecnico, ma quello sta a me. Questa squadra deve imparare a reagire all'errore: è un aspetto su cui i giovani devono lavorare. Io non li ho mai critcato per lo sbaglio, ma per la paura di sbagliare. Comuzzo può dare tanto a questa squadra. Per me può ricoprire il ruolo di difensore centrale, ma può fare anche il braccetto. E' un giocatore universale".