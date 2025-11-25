Fiorentina-AEK Atene, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta con il Mainz nell'ultimo turno, la Fiorentina vuole tornare a vincere in Conference per consolidare la sua posizione in classifica. Al Franchi arriva l'Aek Atene. In porta c'è De Gea, gioca Dzeko dal 1' con Gudmundsson. Tra i greci attenzione all'ex Jovic. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli
AEK ATENE (4-2-3-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Marin, Pineda; Gacinovic, Pereyra, Koita; Jovic. All. Nikolic
La finale del 29 maggio 2024 non andò a favore della Fiorentina, che fu sconfitta per 1-0 dopo i tempi supplementari dall'Olympiacos, storico rivale cittadino dell'AEK Atene, e ottenne così la seconda sconfitta consecutiva in finale
La formazione dell'Aek Atene in grafica
Vanoli: "Ho chiesto ai ragazzi una grande prestazione"
"Sono concentrato su questa partita, importante per la classifica, il risultato e il nostro morale. Ho chiesto ai ragazzi una grande prestazione, che ti porta a fare qualcosa di speciale. Mi aspetto tanto da tutti, compreso me stesso. Non è una questione di giocatori esperti, ma di dare un po' di stabilità. I giocatori esperti possono aiutare gli altri a uscire"
Sebbene la Fiorentina abbia affrontato l'AEK Atene solo una volta in precedenza, ha giocato relativamente di recente nello stadio della squadra greca, l'AEK Arena, durante la finale della UEFA Conference League 2023/24.
Anche João Mário ha giocato in Italia, essendo stato tesserato per l'Inter dal 2016 al 2021, seppur con diversi prestiti durante quel periodo.
La formazione della Fiorentina in grafica
Aek Atene, le scelte di formazione
Nikolic manda in campo l'ex viola Jovic come terminale offensivo. Alle sue spalle Gacinovic, Pereyra e Kota. In porta Strakosha, a centrocampo gioca Marin
Fiorentina, le scelte di formazione
Come anticipato alla vigilia da Vanoli, Dzeko partirà dal 1' nella sfida con l'Aek. Al suo fianco c'è Gudmundsson. In campo anche Ndour, a destra Fortini, in porta c'è De Gea
Sono diversi, infatti, i giocatori dell'AEK Atene che hanno un passato in Serie A, tra cui Răzvan Marin, che ha militato nel Cagliari e nell'Empoli tra il 2020 e il 2024.
La Fiorentina (sei punti) e l'AEK Atene (quattro) sono separate da soli due punti nella classifica della UEFA Conference League, il che rende la partita di stasera ancora più significativa. Gli ospiti possono contare sull'esperienza di diversi giocatori con una storia in Serie A, a partire dai loro portieri: Alberto Brignoli, italiano, e Thomas Strakosha, ex Lazio.
Statistiche e curiosità
L'unico precedente incontro tra Fiorentina e AEK Atene è stato nella fase a gironi di Coppa UEFA 2007/08 e si è concluso con un pareggio per 1-1.
La Fiorentina non perde due match di fila in Europa dal 2023
Dopo la sconfitta contro il Mainz nell'ultima gara in UEFA Conference League, la Fiorentina potrebbe perdere due match di fila in competizioni europee per la prima volta da aprile-maggio 2023, contro Lech Poznan e Basilea (escluse le qualificazioni)
Fiorentina, tre clean sheet in questa Conference
Dall'inizio di questa stagione in UEFA Conference League (incluse le qualificazioni), la Fiorentina ha collezionato tre clean sheet su cinque gare disputate nella competizione, già uno in più rispetto a quelli registrati in tutta la passata annata nel torneo, in 14 match affrontati.
I numeri della Fiorentina sulle palle recuperate
La Fiorentina è l'unica squadra di questa edizione della UEFA Conference League a contare meno di 10 palle recuperate entro massimo 40 metri dalla porta avversaria: otto, esattamente 20 in meno rispetto all'AEK Atene.
Fiorentina imbattuta in casa nelle ultime 16 gare in Europa
Inclusi i turni di qualificazione, la Fiorentina è imbattuta nelle ultime 16 gare casalinghe nelle competizioni europee (11 vittorie, 5 pareggi) e non resta a secco di gol in casa da maggio 2015, nella sconfitta per 0-2 contro il Siviglia; da allora, la Viola ha segnato in tutte le 32 partite casalinghe successive.
Aek Atene ko in otto delle ultime dieci trasferte in Europa
L'AEK Atene ha perso otto delle ultime dieci trasferte nelle maggiori competizioni europee (2 vittorie) e non vince da nove gare esterne disputate in Italia (2 pareggi, 7 sconfitte)
I numeri in fase di finalizzazione dell'Aek Atene
L'AEK Atene ha segnato il maggior numero di gol (otto), tentato il maggior numero di tiri (66) e registrato il più alto valore di Expected Goals (10.1) in UEFA Conference League in questa stagione - i 30 tiri contro lo Shamrock Rovers nella terza giornata sono stati un record condiviso in una singola partita in questa edizione del torneo.
Kean senza gol in Conference da tre gare di fila
Moise Kean non trova la rete in UEFA Conference League da tre presenze consecutive e nella competizione non è mai arrivato a quattro match di fila senza segnare; tra gli attaccanti della Fiorentina, il classe 2000 è quello che finora in questa edizione ha avuto il più basso minutaggio (solo 30 minuti).
Mantalos, 17 occasioni create in questa Conference
Petros Mantalos dell'AEK Atene ha creato 17 occasioni nella UEFA Conference League in questa stagione (di cui sette contro lo Shamrock Rovers alla terza giornata), almeno sei in più di qualsiasi altro giocatore nella competizione, anche se nessuna delle 17 ha portato a un gol.