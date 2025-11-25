Roma-Midtjylland, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La Roma affronta i danesi che guidano la classifica del girone unico di Europa League a punteggio pieno. Gasperini sorprende schierando Dybala dal 1' in attacco e in difesa Ghilardi. A centrocampo gioca El Aynaoui assieme a Koné. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dybala. All Gasperini
MIDTJYLLAND (5-3-2): Olafsson; Mbabu, Diao, Erlic, Bech, Jensen; Castillo, Bravo, Billing; Gogorza, Franculino. All. Tullberg.
Bergomi: "Mi piace l'ambizione di Gasperini"
Così Beppe Bergomi in studio a Sky: "Se Gasperini ha scelto Dybala è perché pensa sia funzionale per questa gara. Magari è una strategia di gara, quella di decidere di partire con lui, ma mi piace l'ambizione dell'allenatore della Roma che non molla su nessun fronte". Marco Bucciantini: "Se vuoi dare qualche minuto a Dybala contro il Napoli, oggi dovevi buttarlo dentro. Ed è meglio dall'inizio"
Le "sorprese" di Gasperini
Ricordiamo le notizie di stasera: con solo due allenamenti in gruppo fatti e a 25 giorni dall'infortunio al Meazza, Dybala ha bruciato le tappe ed è titolare. Esordio da titolare per Ghilardi, che finora aveva giocato appena 6' in tutto
Ora su Sky il prepartita di Roma-Midtjylland
Su Sky è già iniziato il prepartita: in studio con Mario Giunta ci sono Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis per i commenti
Il ranking per club: la Roma per il controsorpasso al Benfica
Dopo la due-giorni di Champions l'Inter ha conservato il suo terzo posto nel ranking Uefa per club, mentre Atalanta, Juventus e Napoli sono risalite. La Roma al momento è 14^, sorpassata dal Benfica che ha battuto l'Ajax... ma punta al controsorpasso
Gasp schiera Ghilardi (nella sua super difesa)
Quali sono le difese meno battute dei top 5 campionati d'Europa? Fin qui a condurre sono la Roma di Gasperini e l'Arsenal di Arteta con soli 6 gol subiti in 12 giornate nei rispettivi campionati. La top 10
Dybala torna ed è subito titolare (a 3 giorni dal Napoli)
A poco più di tre settimane dall'infortunio al bicipite femorale (calciando un rigore sbagliato contro il Milan, il 2 novembre), Dybala torna a disposizione ed è subito titolare. Il tutto anche a tre giorni dalla super sfida di campionato contro il Napoli. Dybala ha saltato le partite contro Udinese e Cremonese in campionato, e Rangers in Europa League
Le scelte di Gasperini: la formazione ufficiale
Gasperini sorprende. Dybala, tornato tra i convocati dopo l’infortunio dello scorso 2 novembre (calciando il rigore contro il Milan), viene schierato dal 1’ in attacco, supportato da Pellegrini e Soulé trequartisti. In difesa davanti a Svilar c’è la “sorpresa” Ghilardi (con Mancini e Ndicka) mentre a centrocampo gioca El Aynaoui (accanto a Koné), unici cambi – oltre a Dybala – rispetto all’undici di domenica scorsa. Sulle fasce sono infatti confermati Celik e Wesley.
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dybala. All Gasperini
E domenica Roma-Napoli, un vero scontro diretto
Gasperini ancora non vuole pensarci... ma è inevitabile. Domenica sera Roma-Napoli è prima contro seconda e vale la vetta della classifica (sono separate da due punti). Intanto ecco il bilancio degli scontri diretti che si sono giocati finora in campionato
Gasp: "Giocare ci aiuta a non pensare al Napoli"
Ieri Gasperini ha parlato a Sky presentando la sfida contro il Midtjylland ma già con un occhio alla sfida di domenica sera, contro il Napoli: "Sono una squadra interessante con giovani e qualità. Noi siamo in un ottimo momento e giocare in Europa aiuta sempre, anche a pensare meno alla partita col Napoli... Mi piace il clima che si è creato in squadra".
Serata da "Superstar"
La copertina che apre gli studi di Europa e Conference League è sulle note di ‘Superstar’, il nuovo singolo (Columbia Records / Sony Music Italy) della giudice di X Factor, Paola Iezzi. Con la produzione dei Room9 e di Etta, il brano - scritto da Paola insieme ad Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria - è una riflessione sulla fragilità nascosta tra i luccichii del successo.
Le partite di oggi
Oltre alla Roma, in campo anche il Bologna, che alle 21 ospita il Salisburgo. Su Sky c'è anche l'opzione Diretta Gol per non perdersi nulla
La classifica dell'Europa League
Nell'ultimo turno di Europa League la Roma ha battuto i Rangers, salendo al 18° posto in classifica. Questa sera se la vede con i primi della classe, in testa a punteggio pieno. Nel link sotto la classifica, ricordando le regole: le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, le squadre dalla 9^ alle 24^ posizione vanno ai playoff mentre quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate dall'Europa
Questa sarà la prima partita della Roma contro il Midtjylland in tutte le competizioni e, più in generale, la prima per i giallorossi contro una squadra danese dalla Coppa UEFA 1998/99, quando sconfissero il Silkeborg IF sia in casa (1-0) che in trasferta (2-0) nel primo turno.
Il Midtjylland ha vinto solo una delle sue sei partite nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (1 pareggio, 4 sconfitte): 5-1 casalingo contro la Lazio nel settembre 2022, in Europa League.
Dopo il successo per 2-0 contro i Rangers nell’ultimo turno, la Roma potrebbe vincere due gare consecutive nella fase a gironi di una singola edizione di Europa League per la prima volta dal settembre-ottobre 2023 (contro Sheriff Tiraspol, Servette e Slavia Praga), quando ottenne anche, per l’ultima volta, due clean sheet consecutivi nel torneo (successi per 4-0 contro la squadra svizzera e 2-0 contro quella ceca).
La Roma ha perso le sue ultime due partite casalinghe di Europa League, tanti ko quanti quelli totalizzati nelle precedenti 38 gare interne nelle principali competizioni europee (28 vittorie, 8 pareggi).I giallorossi non hanno mai registrato tre sconfitte casalinghe consecutive nelle principali competizioni europee.
Il Midtjylland è l'unica squadra con una percentuale di vittorie del 100% (4 vittorie) nell'Europa League in corso, nonché quella che ha segnato il maggior numero di gol (11), effettuato il maggior numero di tiri nello specchio (26) e che vanta la migliore percentuale realizzativa (21,6%) del torneo.
Il Midtjylland ha vinto le ultime cinque trasferte nelle competizioni europee (incluse qualificazioni) e potrebbe diventare solo la seconda squadra danese dopo Silkeborg IF a raggiungere sei successi di fila fuori casa in Europa (sei vittorie tra agosto 1995 e agosto 1996).
Si affrontano le due squadre che hanno recuperato più volte il pallone in questa edizione di Europa League: la Roma (224) e il Midtjylland (226); in particolare, i giallorossi contano ben 40 palloni recuperati entro massimo 40 metri dalla porta avversaria in questo torneo, meno solo di Sporting Braga e Basilea (41) e ben 16 in più degli avversari di giornata (24).
Il Midtjylland è la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol su calcio piazzato in questa Europa League: sette degli undici totali - quattro da corner, due da calcio di punizione, uno da rimessa laterale; i danesi, inoltre, hanno segnato almeno una rete su calcio piazzato in tutte e quattro le loro partite nella competizione in corso.
Dal suo ritorno alla Roma (dal 2017/18), Lorenzo Pellegrini (11 reti in 51 presenze) è il miglior marcatore con la maglia giallorossa in Europa League (esclusi preliminari); in particolare, dopo la rete contro i Rangers nell'ultimo turno, il centrocampista potrebbe andare a segno per due gare di fila nella competizione per la prima volta in carriera.
Franculino Djú conta tre reti in questa edizione di Europa League e nessuno ne ha realizzate di più nel torneo (a tre anche altri sette giocatori); in particolare, solo Malick Fofana (marzo 2005) e Orri Óskarsson (agosto 2004) sono più giovani del guineense (giugno 2004) tra chi ha messo a segno più di tre gol nelle ultime due stagioni in questa competizione (quattro marcature in 10 presenze per il giocatore del Midtjylland).