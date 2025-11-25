Così Beppe Bergomi in studio a Sky: "Se Gasperini ha scelto Dybala è perché pensa sia funzionale per questa gara. Magari è una strategia di gara, quella di decidere di partire con lui, ma mi piace l'ambizione dell'allenatore della Roma che non molla su nessun fronte". Marco Bucciantini: "Se vuoi dare qualche minuto a Dybala contro il Napoli, oggi dovevi buttarlo dentro. Ed è meglio dall'inizio"