Europa LeagueGiornata 5 - giovedì 27 novembre 2025Giornata 5 - gio 27 novRenato Dall'Ara
Bologna
21:00
Salisburgo
Bologna21:00 Salisburgo
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Bologna-Salisburgo, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita di Europa League

Rotazioni per Italiano, che rilancia Bernardeschi sulla trequarti insieme ad Odgaard e Orsolini. Il centravanti è Dallinga e non Castro. Si rivedono dall'inizio Ferguson e Lucumí come Zortea. Gli austriaci puntano su Vertessen rifornito da Baidoo, Yeo e Bischoff. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

FIORENTINA-AEK LIVE

FORMAZIONI UFFICIALI 

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Lucumí, Heggem, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Dallinga. All. Italiano


SALISBURGO (4-2-3-1): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic; Diabaté, Bidstrup; Baidoo, Yeo, Bischoff; Vertessen. All. Letsch

LIVE

Gli highlights di Udinese-Bologna 0-3

Lista Uefa, Dominguez al posto di Freuler

La novità nella rosa del Bologna

Bologna, comunicato un cambio nella lista Uefa

Le scelte di Italiano

Novità rispetto all'undici che ha vinto a Udine a partire dalla trequarti, dove giocano sia Bernardeschi che Orsolini insieme ad Odgaard. Il centravanti è Dallinga al posto di Castro. Rotazioni anche negli altri reparti: in mezzo si rivede Ferguson, dietro tornano Lucumí e Zortea mentre a sinistra è confermato Miranda per lo squalificato Lykogiannis

Le scelte di Letsch

Al comando del campionato austriaco ma in ritardo in Europa League (28° posto con 3 punti), gli austriaci puntano su Vertessen (preferito a Ratkov) rifornito da Baidoo, Yeo e Bischoff. Esterni di difesa l'eterno Lainer e l'ex viola Terzic, vecchia conoscenza della Serie A come Rasmussen avvistato ad Empoli

Imbattuto nelle ultime 11 partite tra tutte le competizioni, il Bologna prova ad accelerare in Europa League. Al 4° posto in Serie A ma solo 24° nella 'League Phase', la squadra di Italiano cerca la sua prima vittoria casalinga contro il Salisburgo ancora più in ritardo nella competizione (28° posto)

Dove vedere Bologna-Salisburgo

Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Italiano: "Dominguez in lista è un'opzione in più"

L'allenatore del Bologna ha parlato alla vigilia del match. LA CONFERENZA

statistiche

Bologna e Salisburgo non si sono mai affrontati in precedenza in competizioni europee, con il club italiano che ha incontrato una formazione austriaca in una sola altra occasione: un 3-3 complessivo contro l'Admira Wacker negli ottavi di finale della Coppa Uefa 1990/91 (3-0 in casa, 0-3 in trasferta), prima di vincere per 6-5 ai rigori

statistiche

Il Salisburgo non vince da sette trasferte contro squadre italiane nelle principali competizioni europee (2 pareggi, 5 sconfitte), dal 2-1 sulla Lazio nella prima giornata della fase a gironi di Europa League 2009/10

statistiche

Il Bologna ha perso solo una delle sue ultime sette partite nelle maggiori competizioni europee (2 vittorie, 4 pareggi), dopo averne perse cinque delle sei precedenti; tuttavia, i rossoblù hanno pareggiato 0-0 contro il Brann nell'ultima gara e hanno segnato solo sette gol nelle ultime dodici gare europee, non riuscendo a segnare in sei occasioni

statistiche

In questo anno solare, il Bologna ha perso solo una delle 20 gare casalinghe (13 vittorie, 6 pareggi) disputate tra tutte le competizioni (contro il Genoa il 24 maggio scorso) e in questa stagione vanta un punteggio aggregato in casa di 10-2, con quattro vittrorie e tre pareggi

statistiche

Il Bologna è reduce da quattro clean sheet consecutivi in casa considerando tutte le competizioni e negli ultimi due anni solari (2024 e 2025) non è mai arrivato a cinque gare casalinghe di fila senza subire gol - l'ultima volta risale a ottobre-dicembre 2023

statistiche

Il Salisburgo ha perso tutte le ultime sei partite in trasferta in Europa League, subendo almeno due gol in ogni sconfitta; prima di questa serie negativa, la squadra austriaca aveva vinto tre gare consecutive fuori casa, tutte nella fase a gironi 2018-19

statistiche

Il Bologna è la squadra che sfrutta di più le corsie laterali in questa Europa League, in virtù di 83 cross su azione effettuati, record della competizione, mentre il Salisburgo è tra le squadre che tentano più tiri a seguito di un recupero palla offensivo: nove, al pari della Roma e meno solo del Feyenoord (12)

statistiche

Stefan Lainer del Salisburgo ha effettuato 89 movimenti palla al piede in questa edizione di UEFA Europa League, meno solo di Moussa Niakhaté del Lione (107); il terzino austriaco si piazza inoltre al sesto posto per distanza percorsa con la palla, avendo totalizzato 951 metri palla al piede nel torneo 2025-26

statistiche

Riccardo Orsolini non va a segno da tre gare casalinghe di fila tra tutte le competizioni, dopo che aveva registrato una serie di ben cinque match interni consecutivi sempre in gol; dall'inizio della scorsa stagione, solo una volta l'esterno del Bologna è arrivato a quattro presenze di fila al Dall'Ara senza segnare in gare ufficiali, tra agosto e ottobre 2024. GUARDA LE STATISTICHE DI ORSOLINI

statistiche

Questa sfida coinvolge da un lato Jhon Lucumí, che è il secondo miglior giocatore di movimento per palle recuperate in questa edizione dell'Europa League (29, alle spalle di Angelo Stiller con 32) e dall'altro Soumaila Diabaté, che detiene il record con Pedro Naressi per palloni intercettati (entrambi 10). GUARDA LE STATISTICHE DI LUCUMÍ