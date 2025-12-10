Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
FIO-
DYN-
UCR-
SPA-
BRE-
SHA-
DRI-
AZ-
JAG-
RAY-
SAM-
AEK-
NOA-
VAR-
SHK-
SLO-
HAK-
AEK-
KUP-
LS-
SCR-
OMO-
RDI-
OLO-
RIJ-
CEL-
ABE-
SBG-
HAM-
SHK-
LPO-
M05-
SHE-
CRY-
RAK-
MOS-
Conference LeagueGiornata 5 - giovedì 11 dicembre 2025Giornata 5 - gio 11 dic
Fiorentina
18:45
Dynamo Kiev
Fiorentina18:45 Dynamo Kiev
  • PREVIEW
  • LIVE
  • NOTIZIE

Fiorentina-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Con una situazione complicatissima in campionato, la Fiorentina prova a trovare sollievo in Conference League. La squadra di Vanoli affronta al Franchi la Dinamo Kiev. I viola sono reduci dal ko interno contro l'AEK Athene. La Dinamo ha perso contro l'Omonia, in trasferta, nell'ultimo match. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko. All. Vanoli 

 

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak, Pikhalyonov, Mihaylenko, Shaparenko; Voloshyn, Guerrero, Kabalev. All. Kostyuk 

in evidenza

  • Tutte le partite di Conference League sono su Sky e in streaming su NOW
  • Guarda Fiorentina-Dinamo Kiev su Sky o in streaming su NOW
LIVE

Commisso: "La Fiorentina non è in vendita"

Fiorentina in vendita? Commisso risponde così

Fiorentina in vendita? Commisso risponde così

Vai al contenuto
statistiche

Solamente l'AEK Atene (12) ha fallito più grandi occasioni create rispetto alla Fiorentina in questa fase campionato della Conference League: 10 (come lo Zrinjski Mostar).

statistiche

Nessun centrocampista ha segnato più gol nella storia della Conference League rispetto a Rolando Mandragora (otto, come il compagno di squadra Antonin Barak) - in questa edizione della competizione tuttavia Mandragora ha effettuato due tiri in quattro presenze per una media di 0.5 conclusioni a partita, nettamente la più bassa per lui in una stagione nel torneo (il suo precedente record negativo era l'1.6 a incontro del 2022/23).

statistiche

La Fiorentina è rimasta imbattuta nei 12 match contro squadre ucraine nelle competizioni europee (8 vittorie, 4 pareggi), tra cui le sei partite contro la Dinamo Kiev (3 vittorie, 3 pareggi).

Fiorentina-Dinamo Kiev alle 18.45 LIVE su Sky Sport

La Fiorentina è pronta a ospitare la Dinamo Kiev per la quinta giornata di Conference League. Fischio d'inizio alle ore 18.45, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW