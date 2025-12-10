Con una situazione complicatissima in campionato, la Fiorentina prova a trovare sollievo in Conference League. La squadra di Vanoli affronta al Franchi la Dinamo Kiev. I viola sono reduci dal ko interno contro l'AEK Athene. La Dinamo ha perso contro l'Omonia, in trasferta, nell'ultimo match. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD