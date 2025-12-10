Fiorentina-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Con una situazione complicatissima in campionato, la Fiorentina prova a trovare sollievo in Conference League. La squadra di Vanoli affronta al Franchi la Dinamo Kiev. I viola sono reduci dal ko interno contro l'AEK Athene. La Dinamo ha perso contro l'Omonia, in trasferta, nell'ultimo match. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko. All. Vanoli
DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak, Pikhalyonov, Mihaylenko, Shaparenko; Voloshyn, Guerrero, Kabalev. All. Kostyuk
Solamente l'AEK Atene (12) ha fallito più grandi occasioni create rispetto alla Fiorentina in questa fase campionato della Conference League: 10 (come lo Zrinjski Mostar).
Nessun centrocampista ha segnato più gol nella storia della Conference League rispetto a Rolando Mandragora (otto, come il compagno di squadra Antonin Barak) - in questa edizione della competizione tuttavia Mandragora ha effettuato due tiri in quattro presenze per una media di 0.5 conclusioni a partita, nettamente la più bassa per lui in una stagione nel torneo (il suo precedente record negativo era l'1.6 a incontro del 2022/23).
La Fiorentina è rimasta imbattuta nei 12 match contro squadre ucraine nelle competizioni europee (8 vittorie, 4 pareggi), tra cui le sei partite contro la Dinamo Kiev (3 vittorie, 3 pareggi).