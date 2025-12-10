Il calendario delle partite di Conference League

Offerte Sky
Conference League, il calendario e gli orari delle partite della quinta giornata

guida tv

Giovedì 11 dicembre la Conference League su Sky e in streaming su NOW, le partite live da seguire anche con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 18.45 Fiorentina-Dinamo Kiev. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

LE ULTIME NOTIZIE DI CONFERENCE LEAGUE

Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 11 dicembre il quinto turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 18.45 sarà la Fiorentina la prima italiana a scendere in campo al Franchi: appuntamento in Conference League contro la Dinamo Kiev, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Gli studi di Europa League e Conference League

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Conference League, la quinta giornata della “League Phase” su Sky e NOW

Giovedì 11 dicembre 

  • alle 18.45: FIORENTINA-DINAMO KIEV su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Massimo Gobbi, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Dario Massara
  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

HÄCKEN-AEK LARNACA

BREIDABLIK -SHAMROCK ROVERS

KF DRITA-AZ ALKMAAR

NOAH-LEGIA VARSAVIA

JAGIELLONIA-RAYO VALLECANO

SHKËNDIJA -SLOVAN BRATISLAVA

SAMSUNSPOR-AEK ATENE

U CRAIOVA-SPARTA PRAGA

  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ABERDEEN-STRASBURGO

HAMRUN SPARTANS-SHAKHTAR DONETSK

RIJEKA-CELJE

LECH POZNAN-MAINZ

KUPS KUOPIO-LAUSANNE-SPORT

LINCOLN-SIGMA OLOMOUC

RAKÓW CZESTOCHOWA -ZRINJSKI MOSTAR

SHELBOURNE-CRYSTAL PALACE

RAPID VIENNA-OMONIA NICOSIA

Gli studi di Sky Sport

  • dalle 18.00, dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

