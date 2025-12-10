Il calendario delle partite di Conference League

Conference League, il calendario e gli orari delle partite della quinta giornataguida tv
Giovedì 11 dicembre la Conference League su Sky e in streaming su NOW, le partite live da seguire anche con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 18.45 Fiorentina-Dinamo Kiev. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 11 dicembre il quinto turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 18.45 sarà la Fiorentina la prima italiana a scendere in campo al Franchi: appuntamento in Conference League contro la Dinamo Kiev, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
Gli studi di Europa League e Conference League
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, la quinta giornata della “League Phase” su Sky e NOW
Giovedì 11 dicembre
- alle 18.45: FIORENTINA-DINAMO KIEV su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Massimo Gobbi, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Dario Massara
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
HÄCKEN-AEK LARNACA
BREIDABLIK -SHAMROCK ROVERS
KF DRITA-AZ ALKMAAR
NOAH-LEGIA VARSAVIA
JAGIELLONIA-RAYO VALLECANO
SHKËNDIJA -SLOVAN BRATISLAVA
SAMSUNSPOR-AEK ATENE
U CRAIOVA-SPARTA PRAGA
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251 e in streaming su NOW
ABERDEEN-STRASBURGO
HAMRUN SPARTANS-SHAKHTAR DONETSK
RIJEKA-CELJE
LECH POZNAN-MAINZ
KUPS KUOPIO-LAUSANNE-SPORT
LINCOLN-SIGMA OLOMOUC
RAKÓW CZESTOCHOWA -ZRINJSKI MOSTAR
SHELBOURNE-CRYSTAL PALACE
RAPID VIENNA-OMONIA NICOSIA
Gli studi di Sky Sport
- alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta