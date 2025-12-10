Il calendario delle partite di Conference League

Giovedì 11 dicembre la Conference League su Sky e in streaming su NOW , le partite live da seguire anche con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 18.45 Fiorentina-Dinamo Kiev. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 11 dicembre il quinto turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 18.45 sarà la Fiorentina la prima italiana a scendere in campo al Franchi: appuntamento in Conference League contro la Dinamo Kiev , su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Gli studi di Europa League e Conference League

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.