Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a parlare in un'intervista a 'La Nazione'. Dalle voci di un'imminente vendita del club (smentite con forza) alla crisi senza fine che sta affrontando la squadra passando per gli addii di Pioli e Pradè: ecco cosa ha detto il numero uno Viola

"La Fiorentina non è in vendita". Parte da qui Rocco Commisso nella sua intervista a 'La Nazione', nella quale affronta il delicato momento Viola. La sua è una netta presa di posizione contro le voci di cessione che si stanno rincorrendo negli ultimi tempi dalle parti di Firenze. "Voci che non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l'ambiente - dice Commisso -. Tutte le aziende attraversano momenti di difficoltà, ma la lungimiranza di chi guida una società sta proprio nel trarre insegnamento dai momenti bui per poterne uscire rafforzati. Io non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione non lo farò ora". Commisso oggi non può raggiungere l'Italia per motivi di salute ("mi manca il contatto con la squadra, vorrei combattere lì a Firenze ma al momento non mi è consentito fare un volo così lungo"), ma ribadisce la piena fiducia nei dirigenti: "Insieme a me, mia moglie Catherine e mio figlio Giuseppe forniscono un supporto costante e rimangono in contatto con il direttore generale Alessandro Ferrari, nostro principale punto di riferimento a Firenze. Poi c'è il ds Roberto Goretti, che è stato promosso internamente".

Commisso: "Non possiamo permettere che la Fiorentina vada giù" Ancora Commisso: "Viviamo una situazione difficile e dobbiamo uscirne in ogni modo - prosegue il numero uno Viola -. Non possiamo permettere che la Fiorentina vada giù. Siamo tutti responsabili e tutti devono sentirsi responsabili: la società, i giocatori e tutte le persone che lavorano intorno alla squadra. Vanoli? Ha la mia massima fiducia ed è sicuramente l'ultimo responsabile di questa situazione. Si è messo in gioco per la Fiorentina e sta lavorando giorno e notte per tirarci fuori da questa situazione: ha tutto il mio supporto e dovremo essere tutti dalla sua parte e aiutarlo nel suo lavoro".

Sugli addi di Pioli e Pradè Ancora Commisso sul fallimento del Pioli-bis a Firenze: "Eravamo partiti con tutti i presupposti per poter migliorare, con un mercato importante nelle cifre. abbiamo cercato Pioli e lui voleva tornare a Firenze con la volontà di iniziare un percorso lungo in una città che gli è rimasta nel cuore. Qualcosa non ha funzionato e i risultati non sono arrivati. Pradè? È stata una decisione di Daniele. È stato un punto di riferimento fidato e leale fin dal mio primo giorno a Firenze. Siamo profondamente grati per tutto ciò che ha dato alla Fiorentina. Al suo posto abbiamo scelto Goretti: una promozione interna dettata dal merito".