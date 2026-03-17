Rakow-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Fiorentina ancora in Polonia per accedere ai quarti di finale di Conference League. L'avversario è l'ostico Rakow, arrivato secondo nella fase iniziale e battuto 2-1 al Franchi una settimana fa nella gara d'andata. Vanoli rilancia Kean dall'inizio nel tridente con Fazzini e Harrson. Titolare anche Fagioli. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Carlos; Lopez, Brunes, Makuch. All. Tomczyk
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini. All. Vanoli
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Cinque degli ultimi sei gol della Fiorentina in UEFA Conference League sono arrivati da calcio di rigore (due) o da fuori area (tre), dopo che otto dei primi nove in questa stagione sono stati segnati dall'interno dell'area di rigore e inoltre otto sono arrivati su azione
Nessuna squadra ha segnato più gol a seguito di un recupero offensivo rispetto al Raków Czestochowa in questa Conference League: tre su 12 tiri effettuati da queste situazioni di gioco, lo stesso numero di conclusioni della Fiorentina, che tuttavia non ha ancora trovato la via della rete in questo modo nel torneo in corso
Il Raków Czestochowa è la squadra che vanta la percentuale più alta di conversione delle chiare occasioni da gol in questa Conference League: il 56%, quasi il doppio della Fiorentina (29%)
Questa sarà la 50^ partita della Fiorentina in UEFA Conference League, la prima squadra a raggiungere tale traguardo dall'inizio della competizione. Tuttavia, la Fiorentina non ha vinto entrambe le gare disputate in una fase a eliminazione diretta della competizione dopo gli ottavi di finale del 2022-23 contro il Sivasspor (1-0 in casa, 4-1 in trasferta)
La Fiorentina ha perso tre delle sue ultime cinque trasferte in Conference League (2 vittorie), tante sconfitte quante nelle 18 precedenti (10 vittorie, 5 pareggi). Al contempo, la Viola ha mantenuto la porta inviolata in due delle sue ultime quattro gare esterne disputate nella competizione, lo stesso numero di clean sheet registrato nelle 15 precedenti
La Fiorentina è imbattuta in tutte le sue quattro trasferte nelle maggiori competizioni europee in Polonia (3 vittorie, 1 pareggio), vincendo ciascuna delle ultime tre e segnando più di un gol in ogni occasione (nove reti in totale)
Questa sarà la settima partita casalinga del Raków Czestochowa nelle maggiori competizioni europee; i polacchi non sono riusciti a vincere in nessuna delle tre gare nella UEFA Europa League 2023-24 (1 pareggio, 2 sconfitte), ma hanno vinto tutte e tre quelle di questa stagione nella UEFA Conference League, mantenendo anche la porta inviolata in due di queste
Dal suo arrivo alla Fiorentina nella stagione 2024/25, solamente Rolando Mandragora (sei) ha segnato più gol in Conference League rispetto ad Albert Gudmundsson (cinque) - tuttavia, solo una di queste marcature è arrivata in trasferta (vs SK Rapid lo scorso ottobre): nel periodo, peraltro, l'islandese ha tentato 10 conclusioni in 10 incontri interni nella competizione, contro le sole due in cinque gare esterne affrontate per una media più che dimezzata tra casa e trasferta (1 vs 0.4 a match).
Il Raków Czestochowa ha perso tutte e tre le partite disputate contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee, inclusa la gara di andata di questo turno per 2-1 contro la Fiorentina.