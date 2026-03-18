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Roma-Bologna, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League

La Roma scende in campo con El Shaarawy e Malen supportati da Cristante in attacco. In mezzo al campo Kone e Pisilli. Due ballottaggi per Italiano che dovrebbe proporre il tridente Bernardeschi, Castro e Rowe. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e su NOW

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centrale di sinistra
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Roma
Nidal Celik
Nidal Celik
esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
esterno sinistro
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Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
trequartista
Roma
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
attaccante
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

Roma (3-4-1-2): la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Kone, Pisilli, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen. All. Gasperini

  • El Shaarawy e Malen alla guida dell'attacco di Gasperini
  • Cristante a supporto nel ruolo di trequartista
  • Mancini, Ndicka, Hermoso nel terzetto difensivo
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
PORTIERE
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
TERZINO DESTRO
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Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
DIFENSORE CENTRALE
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
DIFENSORE CENTRALE
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Bologna
João Mário
João Mário
TERZINO SINISTRO
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
MEZZALA DESTRA
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
MEZZALA SINISTRA
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
ESTERNO DESTRO
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
attaccante
pubblicità
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
ESTERNO SINISTRO

Bologna (4-3-3): la probabile formazione

Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

  • Italiano dovrebbe proporre il tridente contro la Roma: Bernardeschi, Castro e Rowe
  • Due i ballottaggi: Pobega-Odgaard e Vitik-Heggem

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