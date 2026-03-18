La Roma scende in campo con El Shaarawy e Malen supportati da Cristante in attacco. In mezzo al campo Kone e Pisilli. Due ballottaggi per Italiano che dovrebbe proporre il tridente Bernardeschi, Castro e Rowe. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e su NOW
Probabili Formazioni
Roma (3-4-1-2): la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Kone, Pisilli, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen. All. Gasperini
- El Shaarawy e Malen alla guida dell'attacco di Gasperini
- Cristante a supporto nel ruolo di trequartista
- Mancini, Ndicka, Hermoso nel terzetto difensivo
Bologna (4-3-3): la probabile formazione
Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
- Italiano dovrebbe proporre il tridente contro la Roma: Bernardeschi, Castro e Rowe
- Due i ballottaggi: Pobega-Odgaard e Vitik-Heggem