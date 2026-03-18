Italia, Zaccagni salta i Playoff Mondiali: i possibili convocati per l'Irlanda del Nord
Dopo il mancato ritorno in Nazionale di Marco Verratti (operato per un problema al ginocchio) l'Italia di Gattuso perde un'altra pedina: Mattia Zaccagni ha riportato una lesine muscolare e non sarà fra i convocati per i playoff Mondiali (contro l'Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, contro Galles o Bosnia). Gli acciaccati Bastoni e Kean dovrebbero recuperare. Ecco le possibili scelte del ct della Nazionale per gli spareggi
- L'attaccante della Lazio era uscito per infortunio durante la partita vinta contro il Milan. Questo mercoledì la Lazio ha comunicato il risultato degli esami medici: "Lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra".
- Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord - giovedì 26 marzo alle 20.45, a Bergamo
- Eventuale finale: Galles/Bosnia vs ITALIA - martedì 31 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare), in trasferta
- GIANLUIGI DONNARUMMA (Manchester City)
- GUGLIELMO VICARIO (Tottenham)
- MARCO CARNESECCHI (Atalanta)
- ELIA CAPRILE (Cagliari)
- ALESSANDRO BASTONI (Inter)
- GIANLUCA MANCINI (Roma)
- RICCARDO CALAFIORI (Arsenal)
- ALESSANDRO BUONGIORNO (Napoli)
- FEDERICO GATTI (Juventus)
- MATTEO RUGGERI (Atletico Madrid)
- FEDERICO DIMARCO (Inter)
- ANDREA CAMBIASO (Juventus)
- LEONARDO SPINAZZOLA (Napoli)
- MARCO PALESTRA (Cagliari)
- SANDRO TONALI (Newcastle)
- NICOLÒ BARELLA (Inter)
- DAVIDE FRATTESI (Inter)
- BRYAN CRISTANTE (Roma)
- MANUEL LOCATELLI (Juventus)
- NICCOLÒ PISILLI (Roma)
- MOISE KEAN (Fiorentina)
- MATEO RETEGUI (Al-Qadsiah)
- FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter)
- GIANLUCA SCAMACCA (Atalanta)
- GIACOMO RASPADORI (Atalanta)
- MATTEO POLITANO (Napoli)
- RICCARDO ORSOLINI (Bologna)
- Si allontana il ritorno in Nazionale di Nicolò Zaniolo. Il classe 1999, protagonista di una stagione positiva a Udine, non dovrebbe essere convocato a meno di sorprese: la sua ultima chiamata risale a ottobre 2024, mentre l'ultima presenza al marzo dello stesso anno.
- Sempre in attacco, qualche chance anche per Federico Chiesa (ultima convocazione a novembre 2023), mentre pare più defilato Domenico Berardi (assente in Nazionale dal giugno 2024)