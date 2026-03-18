 Italia, Zaccagni salta i Playoff Mondiali: i possibili convocati per l'Irlanda del Nord | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Italia, Zaccagni salta i Playoff Mondiali: i possibili convocati per l'Irlanda del Nord

nazionale fotogallery
30 foto

Dopo il mancato ritorno in Nazionale di Marco Verratti (operato per un problema al ginocchio) l'Italia di Gattuso perde un'altra pedina: Mattia Zaccagni ha riportato una lesine muscolare e non sarà fra i convocati per i playoff Mondiali (contro l'Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, contro Galles o Bosnia). Gli acciaccati Bastoni e Kean dovrebbero recuperare. Ecco le possibili scelte del ct della Nazionale per gli spareggi

IRLANDA DEL NORD, I CONVOCATI

ALTRE FOTOGALLERY

Il Braga ribalta il Ferencvaros: è già ai quarti

Europa League

Al via il ritorno degli ottavi di Europa League da seguire su Sky: il Braga ribalta, con un...

13 foto

Zaccagni ko, salta i playoff Mondiali con l'Italia

nazionale

Dopo il mancato ritorno in Nazionale di Marco Verratti (operato per un problema al ginocchio)...

30 foto

Giampaolo è il nuovo allenatore della Cremonese

ufficiale

Dopo l'esonero di Davide Nicola, la Cremonese ha annunciato con un comunicato l'arrivo di Marco...

15 foto

Diffidati in A: i calciatori a rischio squalifica

Serie A

Sono 6 i giocatori costretti a saltare la 30^  giornata di Serie A (5 squalificati per un...

21 foto

Squalifica Senegal, Coppa al Marocco: che "film"!

Coppa d'Africa

Accogliendo in secondo grado il ricorso del Marocco, la Commissione d'Appello della Federcalcio...

25 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    La Fifa non sposterà i match dell'Iran in Messico

    Mondiali

    L'ambasciata iraniana in Messico aveva parlato di un possibile spostamento delle tre partite...

    Trump: "Mondiali? Iran benvenuto, ma meglio di no"

    sui social

    Il presidente Usa ha scritto un post sul suo profilo Truth in cui parla della nazionale di calcio...

    Ministro Iran: "Non andremo ai Mondiali in Usa"

    blog

    Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung riporta le parole del ministro dello sport...