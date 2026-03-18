Dopo il mancato ritorno in Nazionale di Marco Verratti (operato per un problema al ginocchio) l'Italia di Gattuso perde un'altra pedina: Mattia Zaccagni ha riportato una lesine muscolare e non sarà fra i convocati per i playoff Mondiali (contro l'Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, contro Galles o Bosnia). Gli acciaccati Bastoni e Kean dovrebbero recuperare. Ecco le possibili scelte del ct della Nazionale per gli spareggi

IRLANDA DEL NORD, I CONVOCATI