La Fiorentina rimonta ancora il Rakow nel 2° tempo e vince 2-1: ai quarti di Conference per la 4^ edizione di fila. Al 22'' della ripresa Struski gela Vanoli con un destro sul primo palo che sorprende Christensen. La reazione è immediata e spinta dai cambi: Piccoli prima colpisce il palo di testa e poi devia con un po' di fortuna il destro di Ndour. Nel finale revocato rigore al Var ai padroni di casa e rete di Pongracic a porta vuota da centrocampo. Ora il Crystal Palace

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