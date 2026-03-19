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Conference LeagueOttavi - giovedì 19 marzo 2026Ottavi - gio 19 mar
Fine
Raków Czestochowa
Struski K. 46'
1 - 2Tot: 2-4
Fiorentina
Piccoli R. 68'Pongracic M. 90' + 7'
Raków Czestochowa
Struski K. 46'
1 - 2 Fiorentina
Piccoli R. 68'Pongracic M. 90' + 7'
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Raków Czestochowa-Fiorentina 1-2: video, gol e highlights

La Fiorentina rimonta ancora il Rakow nel 2° tempo e vince 2-1: ai quarti di Conference per la 4^ edizione di fila. Al 22'' della ripresa Struski gela Vanoli con un destro sul primo palo che sorprende Christensen. La reazione è immediata e spinta dai cambi: Piccoli prima colpisce il palo di testa e poi devia con un po' di fortuna il destro di Ndour. Nel finale revocato rigore al Var ai padroni di casa e rete di Pongracic a porta vuota da centrocampo. Ora il Crystal Palace

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