Conference LeagueQuarti - giovedì 16 aprile 2026Quarti - gio 16 apr
Fine
2 - 1Tot: 2-4
2 - 1
Fiorentina-Crystal Palace 2-1: video, gol e highlights
Si ferma ai quarti di finale il percorso in Conference League della Fiorentina. La squadra di Vanoli batte in casa 2-1 il Crystal Palace grazie alle reti di Gudmundsson (su calcio di rigore al 30') e di Ndour (nella ripresa). Successo che non basta ai viola considerando lo 0-3 dell'andata. In semifinale, il Crystal Palace affronterà lo Shakhtar Donetsk