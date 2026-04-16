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Conference LeagueQuarti - giovedì 16 aprile 2026Quarti - gio 16 apr
Fine
Fiorentina
Gudmundsson A. 30' (Rig.)Ndour C. 53'
2 - 1Tot: 2-4
Crystal Palace
Sarr I. 17'
Fiorentina
Gudmundsson A. 30' (Rig.)Ndour C. 53'
2 - 1 Crystal Palace
Sarr I. 17'
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Fiorentina-Crystal Palace 2-1: video, gol e highlights

Si ferma ai quarti di finale il percorso in Conference League della Fiorentina. La squadra di Vanoli batte in casa 2-1 il Crystal Palace grazie alle reti di Gudmundsson (su calcio di rigore al 30') e di Ndour (nella ripresa). Successo che non basta ai viola considerando lo 0-3 dell'andata. In semifinale, il Crystal Palace affronterà lo Shakhtar Donetsk

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