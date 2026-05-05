Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
SBG0
RAY1
CRY2
SHK1
Conference LeagueSemifinali - giovedì 7 maggio 2026Semifinali - gio 7 mag
Fine
Crystal Palace
Pedro Henrique 25' (Aut.)Sarr I. 52'
2 - 1Tot: 5-2
Shakhtar Donetsk
Eguinaldo 34'
Crystal Palace
Pedro Henrique 25' (Aut.)Sarr I. 52'
2 - 1 Shakhtar Donetsk
Eguinaldo 34'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk 2-1: video, gol e highlights

Con grande generosità lo Shakhtar prova a ribaltare il 3-1 dell’andata ma il Crystal Palace si dimostra squadra solidissima a Selhurst Park. La formazione inglese vince 2-1 anche al ritorno e conquista la finale di Conference. La squadra di Glasner va in vantaggio al 25’ con un’autorete di Pedro Henrique. Lo Shaktar risponde e trova il pari con Eguinaldo. A inizio ripresa, il Palace chiude il discorso qualificazione con la rete di Sarr. Affronterà il il prossimo 27 maggio a Lipsia il Rayo Vallecano

TABELLONE