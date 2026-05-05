Conference LeagueSemifinali - giovedì 7 maggio 2026Semifinali - gio 7 mag
Fine
2 - 1Tot: 5-2
2 - 1
Crystal Palace-Shakhtar Donetsk 2-1: video, gol e highlights
Con grande generosità lo Shakhtar prova a ribaltare il 3-1 dell’andata ma il Crystal Palace si dimostra squadra solidissima a Selhurst Park. La formazione inglese vince 2-1 anche al ritorno e conquista la finale di Conference. La squadra di Glasner va in vantaggio al 25’ con un’autorete di Pedro Henrique. Lo Shaktar risponde e trova il pari con Eguinaldo. A inizio ripresa, il Palace chiude il discorso qualificazione con la rete di Sarr. Affronterà il il prossimo 27 maggio a Lipsia il Rayo Vallecano