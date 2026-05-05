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Conference LeagueSemifinali - giovedì 7 maggio 2026Semifinali - gio 7 mag
Fine
Strasburgo
0 - 1Tot: 0-2
Rayo Vallecano
Alemão 42'
©Getty
Strasburgo0 - 1 Rayo Vallecano
Alemão 42'
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Strasburgo-Rayo Vallecano 0-1: video, gol e highlights

Per la prima volta nella sua storia, il Rayo Vallecano raggiunge una finale in una competizione europea e sfiderà il Crystal Palace per il titolo di campione della Conference a Lipsia il prossimo 27 maggio. Dopo il successo dell’andata, la squadra di Inigo Perez batte anche al ritorno lo Strasburgo grazie a una rete di Alemao al 42’. Nella ripresa lo Strasburgo ci prova, sbaglia anche un rigore al 90', il Rayo difende e porta a casa una qualificazione storica

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