Conference LeagueSemifinali - giovedì 7 maggio 2026Semifinali - gio 7 mag
Fine
0 - 1Tot: 0-2
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0 - 1
Strasburgo-Rayo Vallecano 0-1: video, gol e highlights
Per la prima volta nella sua storia, il Rayo Vallecano raggiunge una finale in una competizione europea e sfiderà il Crystal Palace per il titolo di campione della Conference a Lipsia il prossimo 27 maggio. Dopo il successo dell’andata, la squadra di Inigo Perez batte anche al ritorno lo Strasburgo grazie a una rete di Alemao al 42’. Nella ripresa lo Strasburgo ci prova, sbaglia anche un rigore al 90', il Rayo difende e porta a casa una qualificazione storica