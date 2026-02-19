Conference LeagueSpareggi - giovedì 19 febbraio 2026Spareggi - gio 19 feb
Fine
0 - 3
0 - 3
Jagiellonia-Fiorentina 0-3: video, gol e highlights
Passo in avanti verso la qualificazione per la Fiorentina che nonostante l’ampio turnover vince in Polonia battendo lo Jagiellonia 3-0 nell’andata del playoff di Conference. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa Ranieri la sblocca di testa. Mandragora segna il 2-0 con un gran calcio di punizione e nel finale Piccoli si procura e segna il rigore che chiude la gara