L'allenatore della Fiorentina nel pre-partita: "Abbiamo visto in Champions le rimonte che ci sono state. Ogni partita ci insegna qualcosa, dovremo essere bravi a entrare in campo per vincere senza prendere gol e magari risparmiando energie. Saranno importanti anche gli ingressi dalla panchina, ricordiamoci l'importanza del campionato. La crescita della squadra? Nelle ultime partite abbiamo fatto molto bene la diversità dei metri e di alta velocità dei nostri difensori: significa che siamo stati più attenti nelle preventive quando abbiamo attaccato e sulle ripartenze avversarie. Il problema era riuscire a togliere il pensiero del 'la prossima la vinco': i ragazzi sono stati bravi, perché ci siamo trovati di fronte squadre che sanno cosa significa stare nella parte bassa della classifica e lottare fin dall'inizio per la salvezza"