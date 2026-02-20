- Tutte le partite di Conference League sono su Sky e in streaming su NOW
Fiorentina-Jagiellonia, risultato LIVE dei playoff di Conference League
Vanoli riparte dal 3-0 dell'andata e rilancia Piccoli affiancato da Dodò e Fazzini. Si rivedono Fabbian e Mandragora, dentro anche Comuzzo e Gosens come Lezzerini in porta. Siemieniec ritrova Pululu supportato da Pozo, Imaz e Jozwiak. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, il serbo Srdjan Jovanovic
Gli highlights di Fiorentina-Pisa 1-0
Dodò a Sky: "Vanoli dice che vincere aiuta a vincere"
Anche il terzino viola ha parlato prima del match: "Sappiamo che non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra e che è difficile giocare la Conference. Dobbiamo restare concentrati e proseguire il compito iniziato all'andata. Penso sia stata difficile inizialmente per tutti, ora stiamo meglio fisicamente grazie al lavoro di Vanoli. La svolta è arrivata? Il mister dice che vincere aiuta a vincere. Credo fosse troppo importante vincere due partite di fila in campionato: possiamo fare grandi cose nel finale di stagione"
Vanoli a Sky: "Ecco come è cresciuta la squadra"
L'allenatore della Fiorentina nel pre-partita: "Abbiamo visto in Champions le rimonte che ci sono state. Ogni partita ci insegna qualcosa, dovremo essere bravi a entrare in campo per vincere senza prendere gol e magari risparmiando energie. Saranno importanti anche gli ingressi dalla panchina, ricordiamoci l'importanza del campionato. La crescita della squadra? Nelle ultime partite abbiamo fatto molto bene la diversità dei metri e di alta velocità dei nostri difensori: significa che siamo stati più attenti nelle preventive quando abbiamo attaccato e sulle ripartenze avversarie. Il problema era riuscire a togliere il pensiero del 'la prossima la vinco': i ragazzi sono stati bravi, perché ci siamo trovati di fronte squadre che sanno cosa significa stare nella parte bassa della classifica e lottare fin dall'inizio per la salvezza"
Gli highlights di Jagiellonia-Fiorentina 0-3
Così all'andata
Formazioni ufficiali
- FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora; Dodò, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. All. Vanoli
- JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanczuk; Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu. All. Siemieniec
Le scelte di Vanoli
Turnover tra i viola dopo tre vittorie di fila e il netto 3-0 ottenuto all'andata. Il centravanti è Piccoli affiancato da Dodò (che sarà squalificato in campionato) e Fazzini, si rivedono dall'inizio anche Fabbian e Mandragora. In difesa tornano titolari Comuzzo e Gosens, riecco anche Lezzerini in porta
Le scelte di Siemenec
Assente all'andata, Pululu torna al centro dell'attacco dei polacchi rifornito da Pozo, Imaz e Jozwiak. L'altra novità è Romanczuk a centrocampo, che prende il posto di Flach accanto a Mazurek
Tre vittorie di fila e l'accesso agli ottavi di finale di Conference League a un passo (contro una tra Strasburgo e Rakow). Ottimo momento per la Fiorentina che tra campionato ed Europa sta raddrizzando la sua stagione. E dopo il 3-0 ottenuto in Polonia, si gioca al Franchi il secondo round del playoff con lo Jagiellonia
Vanoli: "Un esame di maturità, stiamo crescendo"
L'allenatore della Fiorentina ha parlato alla vigilia del match. LA CONFERENZA
Piccoli: "Le tre vittorie hanno dato morale"
Le squadre italiane hanno perso solo due delle loro 32 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee contro avversarie polacche (25 vittorie, 5 pareggi); tuttavia, la Fiorentina è la formazione che ha subito entrambe queste sconfitte: 1-2 contro il Lech Poznan nel 2015 e 2-3 sempre contro il Lech Poznan nel 2023
La Fiorentina è riuscita a passare il turno in ciascuno dei suoi sei doppi confronti ad eliminazione diretta di Conference League in cui ha vinto la gara di andata: l'ultima volta che è stata eliminata dopo un successo risale ai sedicesimi di finale di Europa League 2016-17 (vittoria per 1-0 all'andata e sconfitta per 2-4 al ritorno contro il Borussia Monchengladbach)
Considerando le ultime quattro stagioni (dal 2022/23), soltanto Real Madrid (31), Bayern Monaco (30) e Arsenal (27) hanno vinto più partite nelle principali competizioni europee rispetto alla Fiorentina: 26 (come Liverpool e Inter) tutte in Conference League, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo nel periodo (a 13 l'AZ Alkmaar)
La Fiorentina è una delle cinque squadre che non hanno ancora pareggiato alcun incontro in questa Conference League (4 vittorie, 3 sconfitte); l'ultima gara chiusa in parità dai toscani nella competizione risale all'ultima uscita della passata stagione (2-2 contro il Betis al Franchi). La Viola non termina un singolo torneo europeo senza alcun segno "X" dalla Champions League 2009/10 (quando fu eliminata dal Bayern Monaco agli ottavi di finale)
Lo Jagiellonia è rimasto imbattuto nelle sue sei trasferte disputate in questa stagione nelle coppe europee (2 vittorie, 4 pareggi - inclusi i turni di qualificazione) e ha pareggiato ciascuna delle sue tre gare esterne disputate nella fase a gironi di questa Conference League
La Fiorentina è l'unica squadra che ha segnato 100 o più gol nella storia della Conference League (103 reti in 47 partite, esclusi i turni di qualificazione), più del doppio rispetto a qualsiasi altra squadra (segue il Gent a quota 51 gol)
In questa edizione della Conference League, soltanto Rayo Vallecano (10) e Sparta Praga (nove) vantano più marcatori differenti rispetto alla Fiorentina: otto (come Dynamo Kiev e Crystal Palace)
Soltanto Shelbourne (0%) e Rapid (16.7%) hanno registrato un tasso di conversione delle grandi occasioni da gol più basso di quello dello Jagiellonia (20%) in questa Conference League; da 10 avute, infatti, i polacchi hanno poi realizzato appena due reti
Rolando Mandragora, che ha segnato un gol su calcio di punizione diretto nella gara di andata contro il Jagiellonia, è il giocatore della Fiorentina con più presenze (44), più gol (9) e che ha preso parte a più reti (13) in Conference League. GUARDA LE STATISTICHE DI MANDRAGORA
Dal suo esordio in Conference League nella stagione 2024/25, Afimico Pululu è il giocatore che nella competizione ha segnato più gol (nove); nello stesso periodo, invece, Moise Kean è quello che conta più conclusioni (41) e tiri nello specchio (19 - quattro reti all'attivo) nel torneo. GUARDA LE STATISTICHE DI KEAN