Il direttore sportivo dell'Atalanta è intervenuto su Sky prima della partita: "Il ritiro ci ha fatto bene, siamo stati insieme, abbiamo parlato non solo di calcio. E' un momento delicato, abbiamo avuto tanti assenti. Stare insieme fa sempre bene, sappiamo che ci possiamo aiutare da soli, stare insieme ci dà forza. In questo momento non pensiamo al divario tecnico con il Kairat, ma pensiamo a noi, a trovare distanze ed equilibri. Nel fare tutto nuovo da zero, probabilmente si perde un po' orientamento e noi lo dobbiamo ritrovare. Rientri dopo la sosta? Hien e Kossounou ne avranno ancora per un po', ma 4-5 ragazzi torneranno a disposizione".