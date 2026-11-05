Atalanta-Kairat, il risultato in diretta LIVE
Atalanta adesso in campo alla New Balace Arena contro il Kairat Almaty per la terza giornata di Conference League (LIVE su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD). Tre occasioni nel primo tempo per la Dea: le prime due con Rowe, la terza con Pasalic che ha calciato fuori da posizione favorevole
in evidenza
38' - Calcio d'angolo per l'Atalanta battuto da Samardzic, il colpo di testa di Scalvini termina ampiamente fuori.
36' - Ripartenza veloce del Kairat con Tuyakbayev che serve in area Gual. Bravo Scalvini a fermare l'attaccante avversario
31' - Splendida costruzione offensiva dell'Atalanta con un'ottima imbucata di Elmas per Pasalic, che da posizione molto favorevole calcia fuori. Pallone di poco al lato.
29' - Doppio intervento di Carnesecchi: il primo su Gual, il secondo su Mrynskiy. Il portiere dell'Atalanta ha chiuso agevolmente.
27' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo Sulemana commette un fallo su Martynovich e becca il secondo giallo del match.
26' - Ancora Rowe! Prima grande occasione da gol, con il tiro a giro dal limite dell'area del numero 11 nerazzurro. Bravo Anarbekov a deviare in angolo
22' - Azione manovrata dell'Atalanta con Pasalic che prova a imbucare per Samardzic. Bravo Shirobokov a intercettare
20' - Fallo tattico di Mendonça che becca il primo giallo del match
18' - L'Atalanta prova a sviluppare gioco ma il Kairat è ben messo in campo e lascia pochi spazi
14' - Lancio profondo per Edmilson, che aggancia bene al limite dell'area ma si ritrova in mezzo a tre maglie dell'Atalanta. I nerazzurri recuperano il pallone
11' - Errore clamoroso di Kassabulat, che sbaglia nel servire il suo portiere Anarbekov. Fortunatamente per il Kairat, il pallone non è finito nello specchio della porta ma si è spento in calcio d'angolo, poi battuto male dall'Atalanta.
9' - Spunto per Sulemana sulla corsia di destra, Mata capisce tutto e lo ferma
7' - Torna in campo Oksanen, il problema sembra essere risolto.
5' - Problema alla gamba destra per Oksanen, in campo lo staff medico del Kairat.
4' - Primo squillo dell'Atalanta: Rowe parte dalla sinistra, salta due uomini, si accentra e calcia. Il portiere avversario respinge
2' - Sempre cross di Tuyakbayev, questa volta la difesa della Dea allontana
1' - Subito calcio d'angolo per il Kairat: cross di Tuyakbayev, stacca Edmilson di testa. Nuova deviazione e nuovo angolo
Si parte, inizia Atalanta-Kairat!
Le squadre stanno osservando un minuto di raccoglimento in memoria di Jesus De Miguel, calciatore spagnolo del Tenerife tragicamente scomparso martedì fa a seguito di uno scontro di gioco, e di Gianpietro Marchetti, ex capitano nerazzurro.
Squadre nel tunnel alla New Balance Arena, tra poco si parte!
Così tra poco in campo
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. All. Sarri
- A disposizione: Sonzogni, Sportiello, Ederson, De Ketelaere, Steffanoni, Levak, Isoa, Navarro, Zalewski, Zappacosta, Krstovic.
KAIRAT ALMATY (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Marynovich, Kassabulat, Mata; Tuyakbayev, Mendonça, Oksanen; Gual, Edmilson. All. Arutyunyan
- A disposizione: Kalmurza, Kurgin, Sadybekov, Baibek, Birkurmanov, Jukkola, Tapalov, Bekbolat
Debutto da titolare per Idele
Prima presenza da titolare per Javison Idele, terzino destro classe 2007. Nato a Bergamo e cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, aveva già esordito dalla panchina sia in Conference League contro il Pafos sia in Serie A contro il Parma. In questa stagione ha collezionato anche cinque presenze con l'Atalanta U23 in Serie C.
Djimsiti allo stadio per salutare i tifosi
Presente alla New Balance Arena anche Djimsiti, tornato a Bergamo per salutare i tifosi nerazzurri: non aveva avuto l'occasione di farlo prima del trasferimento all'Al-Diriyah, in Arabia Saudita, nella scorsa sessione di mercato. "Noi vogliamo 11 Djimsiti", lo striscione che gli hanno tributato i suoi ex tifosi.
Giuntoli: "Il ritiro ci ha fatto bene, stare insieme ci dà forza"
Il direttore sportivo dell'Atalanta è intervenuto su Sky prima della partita: "Il ritiro ci ha fatto bene, siamo stati insieme, abbiamo parlato non solo di calcio. E' un momento delicato, abbiamo avuto tanti assenti. Stare insieme fa sempre bene, sappiamo che ci possiamo aiutare da soli, stare insieme ci dà forza. In questo momento non pensiamo al divario tecnico con il Kairat, ma pensiamo a noi, a trovare distanze ed equilibri. Nel fare tutto nuovo da zero, probabilmente si perde un po' orientamento e noi lo dobbiamo ritrovare. Rientri dopo la sosta? Hien e Kossounou ne avranno ancora per un po', ma 4-5 ragazzi torneranno a disposizione".
Il cammino in Conference del Kairat
- Riga-Kairat 1-1
- Kairat-Panathinaikos 1-5
- Atalanta-Kairat, alle 18.45
- Kairat-Mjallby, 26 novembre alle 16.30
- Kairat-Craiova, 10 dicembre alle 16.30
- Twente-Kairat, 17 dicembre alle 21
Il cammino in Conference dell'Atalanta
- Atalanta-Pafos 3-1
- Ajax-Atalanta 2-0
- Atalanta-Kairat, alle 18.45
- Borac-Atalanta, 26 novembre alle 21
- Riga-Atalanta, 10 dicembre alle 18.45
- Atalanta-Mjallby, 17 dicembre alle 21
Sarri: "In questo momento per noi non c'è niente di facile"
Sarri su Sky Sport nel pre-gara: "Abbiamo studiato quello che abbiamo potuto, il nuovo allenatore del Kairat ha fatto una sola partita in campionato. La partita è insidiosa, hanno fatto risultati e ottenuto sconfitte di misura. Poi per noi in questo momento di facile non ci può essere niente. Le scelte di formazione sono venute da sole, gli infortunati sono fuori, altri danno segnali di stanchezza ed era rischioso farli giocare. Recuperare qualcuno per domenica? Vediamo se almeno un elemento riusciamo a recuperarlo".
Charles De Ketelaere ha preso parte a tre gol nelle ultime tre gare interne nelle principali competizioni europee (1 gol, 2 assist); inoltre dopo l'assist contro il Pafos, potrebbe servire passaggi vincenti in due partite casalinghe consecutive delle principali competizioni europee per la prima volta in carriera.
Eljif Elmas ha trovato la rete conto il Pafos nella gara interna disputata in questa Conference League e potrebbe andare a bersaglio in due presenze interne di fila per la prima volta nelle principali competizioni europee.
La situazione in classifica delle due squadre
Una vittoria e una sconfitta per l'Atalanta, che ha battuto il Pafos nella giornata inaugurale della League Phase e ha perso con l'Ajax nell'ultimo turno. Un pareggio, con il Riga, e una sconfitta, con il Panathinaikos, per il Kairat. La Dea occupa il 15° posto in classifica, il Kairat il 31°.
L'Atalanta è la squadra che ha ingaggiato (126) e vinto (62) meno duelli in questa Conference League; inoltre solo Copenaghen, Getafe e Pafos (tutti a tre) hanno vinto meno contrasti rispetto ai nerazzurri (11).
L'Atalanta ha segnato in tutte le ultime cinque gare casalinghe nelle principali competizioni europee (12 reti, media di 2.4 a partita, qualificazioni escluse) e solo una volta ha registrato una striscia di questo tipo più lunga, nove, tra il 2017 e il 2020.
Dopo il successo contro il Pafos (3-1), l'Atalanta potrebbe ottenere due successi casalinghi di fila nelle principali competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2023 contro Raków Częstochowa (2-0) e Sturm Graz (1-0) in Europa League.
Arbitra l'austriaco Weinberger
- Arbitro: Julian Weinberger (AUT)
- Assistenti: Andreas Heidenreich (AUT) e Maximilian Kolbitsch (AUT)
- IV: Stefan Ebner (AUT)
- VAR: Alan Kijas (AUT)
- AVAR: Josef Spurny (AUT)
L'Atalanta ha perso solo una delle ultime 16 partite casalinghe contro squadre non dei cinque maggiori campionati europei (9 vittorie, 6 pareggi), 1-3 contro il Club Brugge nella UEFA Champions League 2024/25.
Il Kairat non ha ancora vinto in una delle principali competizione europee (16 partite – 4 pareggi, 12 sconfitte); in questa edizione della UEFA Conference League sono arrivati un pareggio per 1-1 contro il Riga e una sconfitta per 1-5 contro il Panathinaikos.
Rowe: "Sono pronto a dare il massimo, Sarri lo sa"
Prima del fischio d'inizio, Rowe è intervenuto su Sky Sport: "Questo è un momento difficile, stasera è la serata decisiva. Devo mantenere la mente lucida, è questo che mi chiede l'allenatore. Una volta che avrò la giusta lucidità mentale potrò iniziare ad aiutare la squadra sempre di più. Non c'è molto altro da dire perché voglio dimostrarlo in campo, quindi voglio che sia il campo a parlare. Sarri sa che sono disposto a dare il massimo, voglio dimostrarlo in campo".
La formazione dell'Atalanta in grafica
L'Atalanta ha perso sei delle ultime otto partite nelle principali competizioni europee (2 vittorie), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 35.
Il Kairat ha perso l'unico precedente contro una squadra italiana, una sconfitta per 2-1 in trasferta contro l'Inter nella fase campionato della scorsa UEFA Champions League.
Sarri: "Ritiro scelta giusta, ho la fiducia della società"
Le parole dell'allenatore della Dea alla vigilia della sfida contro il Kairat Almaty: "Il ritiro è la decisione giusta, era un momento in cui bisognava fermarsi e stare insieme. Stiamo lavorando per rendere il periodo difficile il più corto possibile. Col Parma ottimo primo tempo, poi nello spogliatoio c'era già un'atmosfera di depressione e non era giusto. Non sento la pressione, ci sono abituato. I kazaki squadra pericolosa"
Sarri: 'Ritiro scelta giusta, ho la fiducia della società'Vai al contenuto
Atalanta in ritiro dopo la sconfitta con il Parma
L'Atalanta è reduce dalla pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro il Parma nell'ultima giornata di Serie A. Nel post partita, il ds della Dea Cristiano Giuntoli ha chiesto scusa ai tifosi e annunciato la decisione di andare in ritiro. "Volevo chiedere scusa ai nostri tifosi. Abbiamo fatto un secondo tempo inaccettabile, per questo abbiamo deciso con l'allenatore di andare in ritiro fino a domenica". Su Sarri: "Si va avanti con lui, assolutamente. Non ci sono ripensamenti".
Questa sarà la prima volta per l'Atalanta contro una squadra kazaka in una delle principali competizioni europee.