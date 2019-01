Sarà Milan-Napoli il match che darà il via ai quarti di finale dell'edizione 2019 della Coppa Italia. Dopo la gara di campionato che si è disputata sabato 26 gennaio e che si è conclusa sullo 0-0, le squadre allenate da Rino Gattuso e da Carlo Ancelotti si affronteranno nuovamente martedì 29 gennaio alle ore 20.45 sempre a San Siro per giocarsi il passaggio alle semifinali della competizione. Gara secca con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità come previsto da programma (soltanto per le semifinali è prevista una doppia sfida andata/ritorno): la vincente di Milan-Napoli affronterà in semifinale una tra Lazio e Inter, il quarto di finale che si disputerà giovedì 31 gennaio alle ore 21 all'Olimpico di Roma. Programma dei quarti di finale di Tim Cup che verrà completato da altri due match che si giocheranno entrambi mercoledì 30 gennaio: si partirà con Fiorentina-Roma alle ore 18.15, la sera invece con fischio d'inizio alle 20.45 toccherà ad Atalanta e Juventus sfidarsi per conquistare l'approdo ai quarti di finale della competizione.

Martedì 29 gennaio

20.45 Milan-Napoli

Mercoledì 30 gennaio

18.15 Fiorentina-Roma

20.45 Atalanta-Juventus

Giovedì 31 gennaio:

21.00 Inter-Lazio