Cagliari-Sampdoria, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Cagliari e Sampdoria , dopo lo spettacolare 4-3 in campionato dello scorso lunedì, tornano ad affrontarsi alla Sardegna Arena per i sedicesimi di Coppa Italia: chi vince affronta l'Inter. Maran cambia in attacco e schiera Castro alle spalle di Ragatzu e Cerri. Ampio turnover anche per Ranieri: la punta è Caprari, con Maroni in appoggio