Genoa-Samp, scontri tra tifosi prima del derby

Se le erano promesse nelle scorse settimane e, come ampiamente annunciato, hanno provato ad arrivare allo scontro già diverse ore prima dell’inizio della partita. Questa sera alle 21 a Genova è in programma il derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria ma già intorno all’ora di pranzo, nella zona dello stadio Luigi Ferraris, si sono verificati scontri tra ultrà, con caschi in testa e bastoni in mano. Sono stati accesi fumogeni e sono iniziati lanci di bottiglie e altri oggetti gli uni contro gli altri. Sul posto sono poi intervenuti polizia e carabinieri per disperdere le opposte fazioni. La Questura di Genova ha spiegato che è "intervenuto il dispositivo di ordine pubblico intorno alle 14 per un tentativo di contatto tra le opposte tifoserie, all'altezza di Ponte Serra, a margine del movimento dei tifosi per la predisposizione delle coreografie e degli striscioni all'interno dello stadio. L' intervento immediato dei reparti inquadrati, che si sono frapposti, ha respinto i due gruppi ed evitato il contatto tra tifosi. La situazione è rientrata e intanto sono state predisposte le interdizioni viabili connesse all'evento".

Derby Coppa Italia, controlli forze ordine rafforzati

In vista della partita, ritenuta ad alto rischio per le tensioni degli ultimi mesi, Questura e Prefettura hanno potenziato la presenza sul territorio. Prevista anche la presenza di un elicottero in grado di effettuare riprese notturne. "Dispiegamento sul territorio, in largo anticipo rispetto all'inizio della partita, di servizi a medio e lungo raggio, sbarramenti della forza pubblica a ridosso dell'impianto sportivo per garantire la consueta separazione dei flussi, oltre a servizi dinamici e in generale di potenziamento dei presidi di vigilanza, anche presso le sedi di ritiro delle squadre, nonché allo stadio il rafforzamento dei controlli ai varchi di ingresso. Il monitoraggio dall'alto sarà garantito da un elicottero dell'VIII Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze, condimeteo permettendo". Queste sono le misure prese ieri, nella giornata di vigilia del derby, dal tavolo tecnico svolto in questura a Genova prima di Genoa-Sampdoria. Lunedì il sindaco di Genova Marco Bucci aveva incontrato gli allenatori Gilardino e Sottil a Palazzo Tursi facendo un appello insieme loro affinché il derby "sia una festa e non un problema". Nel frattempo i commercianti della zona hanno fatto sapere che in molti "chiuderanno anticipatamente le proprie attività rispetto all'orario usuale di chiusura, al fine di evitare, in caso di scontri, danni e pericoli per i propri clienti. Non neghiamo - spiegano in una nota - che il danno commerciale ed economico sarà alto, ma la situazione impone delle scelte. Auspichiamo che non accada nulla e che vinca il senso civico, il rispetto e la sportività".