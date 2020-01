Fonseca: "Servono rinforzi, ne abbiamo bisogno"

La Roma esce dalla Coppa Italia e ora guarda al derby in campionato. Fonseca analizza la partita, con un occhio anche al mercato: "Abbiamo fatto bene fino agli ultimi metri, e la differenza è nella qualita' dei giocstori. Loro hanno sfruttato le occasioni. Mercato? Sì, mi aspetto qualcosa, speriamo di poter prendere un paio di giocatori perché ne abbiamo bisogno"

Le condizioni di Diawara e l'avvicinamento al derby

L'allenatore della Roma non nasconde la preoccupazione per le condizioni di Diawara, uscito per un problema al ginocchio: "Sono molto preoccupato, vediamo come sta Diawara e speriamo che non sia grave, altrimenti penseremo al derby con i calciatori che avremo a disposizione. Ora abbiamo la Lazio e sarà una partita diversa. Dobbiamo lavorare sui palloni che perdiamo, abbiamo preso due gol in contropiede. Ma ora dobbiamo pensare al derby con fiducia, la mia preoccupazione è recuperare i giocatori, lotteremo con la Lazio in un match che sarà difficile". Fonseca ha risposto anche alle domande sulla prestazione dell'attacco, con Kalinic al posto di Dzeko squalificato: "Sappiamo quanto è importante per noi Dzeko, ma il problema non è stato solo Kalinic, tutti gli attaccanti non hanno fatto benissimo. Tutti possono fare meglio, tipo Kluivert, Under, la differenza è questa".