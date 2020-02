Milan-Juve 0-0 LIVE, il risultato in diretta della semifinale di Coppa Italia

Formazioni: le scelte di Sarri

L'allenatore bianconero stupisce ancora e reinventa il tridente d'attacco per l'ennesima volta. Con Ronaldo e il falso nueve Dybala gioca infatti Cuadrado. Non c'è Bentancur, Ramsey fa la mezzala in un centrocampo completato da Pjanic e Matuidi. Tra i pali c'è Buffon