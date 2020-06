Rifinitura per il Napoli allo stadio San Paolo alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus. All'ingresso misurazione della temperatura per tutti i giocatori e membri dello staff. La squadra di Gattuso dormirà questa notte nello stesso hotel utilizzato prima della semifinale di ritorno con l'Inter, poi mercoledì mattina la partenza per Roma dove alle 21.00 è in programma la sfida contro i bianconeri

