Napoli-Juve 0-0 LIVE, Pjanic e Callejon dal 1'

Sono 11 gli incroci tra Juventus e Napoli in Coppa Italia (cinque successi a quattro per i bianconeri e due pareggi); la sfida più recente nella competizione risale al ritorno delle Semifinali del 2017, vinta dagli azzurri per 3-2. Ma a volare in finale fu la Juventus in virtù del 3-1 dell’andata