Coppa Italia, il calendario del primo turno eliminatorio: data e orari

Dopo il trionfo del Napoli in quella che è stata la prima competizione ufficiale nell'epoca post lockdown, la Coppa Italia 2020-2021 è pronta ufficialmente a partire. Nella giornata di martedì, la Lega di Serie A ha comunicato le date e gli orari per le gare del primo turno eliminatorio, che si svolgeranno tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre. Si partirà con Sudtirol-Sassari, martedì alle 14.30, e si proseguirà via via con le restanti 17 sfide che vedranno protagoniste formazioni di Serie C e Serie D. Soltanto dal secondo turno entreranno in scena anche le squadre di Serie B, mentre quelle di Serie A prenderanno parte alla competizione dal turno successivo. Di seguito, il calendario completo delle sfide del primo turno eliminatorio.