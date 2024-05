Gasp: "Dispiaciuti ma ancora obiettivi importanti"

L'allenatore dell'Atalanta commenta la sconfitta nella finale della Coppa Italia contro la Juve: "Non credo che abbiamo fatto una brutta partita, la Juve si è difesa bene e non credo abbia fatto più di noi. Siamo dispiaciuti ma non delusi. Abbiamo ancora degli obiettivi importanti da raggiungere"

Gian Piero Gasperini commenta con lucidità il ko dell'Atalanta nella finale di Coppa Italia contro la Juventus: "E' mancato che avevamo di fronte un avversario forte che ha segnato subito e si è difeso bene - dice - Abbiamo condotto a lungo la gara anche se non ci sono state tantissime occasioni. Non credo che l'Atalanta abbia fatto una brutta partita, la Juve non ha fatto più di noi, la gara è stata dura e tirata". Da mettere immediatamente da parte la delusione in vista dell'Europa League: "Siamo dispiaciuti ma non così delusi, non abbiamo questa sensazione, è una sconfitta di misura, ci dispiace ma abbiamo ancora obiettivi importanti. Abbiamo De Roon fuori ma recuperiamo Scamacca, la cosa che mi dispiace di più è per i giocatori perché senza alcuni di loro perdiamo parecchio".