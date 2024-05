L'amministratore delegato di Exor ha partecipato ai festeggiamenti della Juventus per la conquista della Coppa Italia. "Sono felice per tutti i giovani che non hanno mai vinto", le sue parole a Mediaset

"Vincere aiuta a vincere, prendiamo questo come un bel momento per la Juventus". John Elkann, amministratore delegato di Exor, ha parlato a Mediaset dopo la conquista della Coppa Italia da parte del club bianconero. Con la vittoria per 1-0 ai danni dell'Atalanta, la Juventus ha alzato il primo trofeo del nuovo corso, dopo l'addio di Agnelli. "E' bellissimo essere qui e conquistare la coppa ed è bellissimo tornare a Roma: è stata una partita impegnativa, io sono felice soprattutto per tutti i ragazzi giovani, che sono alla Juve e non hanno mai vinto".