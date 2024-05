Allegri: "Lascio una Juventus vincente"

C'è soddisfazione nelle parole di Massimiliano Allegri dopo la conquista della Coppa Italia da parte della sua Juve (la 15^) e la sua quinta personale: "Devo solo ringraziare i ragazzi che hanno fatto una gara straordinaria, abbiamo incontrato un'ottima Atalanta a cui va l'in bocca al lupo per l'Europa League, abbiamo chiuso l'annata con un trofeo e la qualificazione alla Champions - dice - Il nervosismo a fine partita c'era perché era in ballo un trofeo e non siamo stati capaci di chiudere la partita". Non è passato inosservato il gesto a fine partita probabilmente rivolto a Giuntoli: "No, non volevo allontanare nessuno, ho detto alla dirigenza di andare a prendere la medaglia per primi. Il futuro? Lascio una Juve vincente perché vincere è nel dna di questo club. Tra 10 giorni saremo al mare, mancano 10 giorni e risolveremo tutto parlandoci e vedremo quale sarà il futuro migliore per la Juve".