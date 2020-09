Torna in campo la Coppa Italia, la cui ultima edizione è stata vinta dal Napoli. Il club di De Laurentiis entrerà a competizione in corso, a differenza dell'altra società di sua proprietà, ovvero il Bari. I pugliesi, rimasti in Serie C dopo aver perso la finale playoff con la Reggiana, non hanno riscontrato problemi nel match contro il Trastevere (Serie D). Vittoria per 4-0 e qualificazione al secondo turno. Soffre un po' di più l'Alessandria, che batte per 3-2 la Sambenedettese di Montero (espulso Maxi Lopez a fine primo tempo). Colpo del Casarano, che fa fuori il Carpi. Successi di misura per Teramo, Catanzaro, Pro Patria, Arezzo e Juve Stabia rispettivamente su Piacenza, Virtus Francavilla, Livorno, Pontedera e Tritium. Fuori l'Avellino, battuto dal Renate. Goleada della Carrarese sull'Ambrosiana (tre gol nei primi 8'), mentre al Padova bastano i gol di Ronaldo e Santini. Stesso risultato della Triestina sul campo del Potenza.

I risultati delle partite di oggi

Piacenza-Teramo 1-2

5' Santoro (T), 21' Bruzzone (P), 23' Pinzauti (T)

Carpi-Casarano 1-3

5', 104' Rodriguez (CS), 72' Giovannini (CR), 100' Sansone (CS)

Alessandria-Sambenedettese 3-2

13', 17' Eusepi (A), 25' Nocciolini (S), 90' Arrighini (A), 92' Panaioli (S)

Novara-Gelbison 3-1

7' Coulibaly (G), 21' Schiavi (N), 38' Bove (N), 48' Buzzegoli (N)

Carrarese-Ambrosiana 4-0

3' Infantino, 7' Schirò, 8' Rota, 86' Caccavallo

Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1

31' Franco (F), 35' Casoli (C), 45' Carlini (C)

Livorno-Pro Patria 1-2

17' Parker (P), 48' Lath (P), 81' Gonnelli (L)

Pontedera-Arezzo 1-2

53' Belloni (A), 67' Piana (P), 94' Cutolo (A)

Bari-Trastevere 4-0

15' D'Ursi, 23' Marras, 36' D'Orazio, 75' Candellone

Juve Stabia-Tritium 2-1

45' Aut Aldè (J), 81' Marzeglia (T), 83' Mastalli (J)

Renate-Avellino 2-1

10' Giovinco (R), 75' Galuppini (R), 83' Bruzzo (A)

Feralpisalò-Pineto 1-0

35' Ceccarelli

Potenza-Triestina 0-2

19' Maracchi, 28, Di Massimo

Padova-Breno 2-0

13' Santini, 75' Ronaldo

Monopoli-Modena ore 20:00

Catania-Notaresco 20:45