Pioli: "Questo Milan ha grande forza mentale"

L'allenatore del Milan si gode il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia e analizza il successo sul Torino: "E' una qualificazione voluta, un segnale della solidità mentale della squadra. Finora è una bella stagione e alla fine in mano devere restarci qualcosa". Su Ibra: "Ha messo minuti utili per la prossima gara"

Altra prova di grande solidità, soprattutto mentale, da parte del Milan che riesce ad avere la meglio, con merito, del Torino soltanto dopo i calci di rigore. Stefano Pioli si gode il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia e analizza il successo: "Ho la fortuna di avere una squadra che sa lottare, sa giocare, sa stringere i denti in un match difficile anche per le qualità dei nostri avversari - spiega - Per le tante occasioni avute potevamo evitare anche di arrivare ai rigori, ma siamo andati oltre la fatica fisica e mentale e questa è una qualificazione voluta".

"Zlatan? Minuti utili per la prossima di campionato"

Sulla prestazione di Zlatan Ibrahimovic, uscito dopo 45': "Volevamo dargli un minutaggio più ampio rispetto allla precedente gara di campionato, abbiamo preferito farlo giocare dall’inizio per le sue caratteristiche - prosegue - Questo minutaggio servirà per migliorare la condizione in vista della prossima gara di campionato".