Ufficiale il tabellone della Coppa Italia 2021/22, edizione che adotta per la prima volta il nuovo format della competizione. La Lega Serie A ha svelato il programma dei trentaduesimi di finale, date e orari comunicati anche per il resto della competizione. Sulla strada della finalissima dell’11 maggio 2022, le big entreranno in corsa dagli ottavi (12-19 gennaio 2022): da una parte ci saranno Juventus, Sassuolo, Napoli e Atalanta, mentre dall’altra ecco Milan, Lazio, Roma e Inter. Possibile, quindi, l’incrocio ai quarti (9 febbraio 2022) tra i giallorossi e i campioni d’Italia dell’ex Mourinho. Nello stesso lato del tabellone potrebbe inoltre esserci un altro derby milanese di Coppa come nella scorsa edizione. Si inizia nel prossimo weekend: ecco le partite già previste e il calendario completo della nuova Coppa Italia.