15/15

CONVOCATI, SOSTITUZIONI E AMMONIZIONI - Altre regole: possono prender parte alla Coppa Italia tutti i tesserati. 23 i convocati per partita: 11 in campo e 12 riserve. Cinque cambi per squadra in tre slot (esclusi intervalli). Sesto cambio e quarto slot negli eventuali supplementari. Reset ammonizioni dopo i primi tre turni.