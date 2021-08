4/10 ©LaPresse

Non sono mancate le emozioni neanche al Tardini, dove a spuntarla è il Lecce in rimonta. A sbloccare il punteggio, infatti, è il Parma in avvio grazie a Brunetta, ma il vantaggio dura poco: Coda ristabilisce l'equilibrio, poi Tuia in chiusura di primo tempo ribalta completamente la situazione. La formazione di Maresca tenta di evitare l'eliminazione nella ripresa, ma arriva anche la doppietta ad opera di Coda che chiude la partita e il discorso qualificazione