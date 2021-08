Leggera distorsione alla caviglia destra per Belotti durante il primo tempo di Torino-Cremonese: il Gallo ha dovuto lasciare il terreno di gioco al minuto 40. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, anche in vista della prima giornata di campionato

Non comincia nel migliore dei modi la stagione di Andrea Belotti, costretto a uscire per infortunio nel corso del primo tempo di Torino-Cremonese. L'attaccante granata, il cui futuro è ancora tutto da decidere, è stato schierato dal primo minuto da Ivan Juric per il match di Coppa Italia, salvo poi dover chiedere il cambio al 40' per lasciare il posto al giovane Rauti. Il capitano del Toro è rimasto infatti vittima di un pestone subito da Bartolomei che gli ha procurato una leggera distorsione alla caviglia destra: Belotti ha stretto i denti ancora per qualche minuto, ma è stato poi costretto ad alzare bandiera bianca e lasciare il terreno di gioco. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico nelle prossime ore anche in vista della prima giornata di campionato, con il Torino impegnato all'Olimpico sabato alle 20.45 contro l'Atalanta.