Conte: "Turnover? Non abbiamo giocato per perdere"

L'allenatore del Napoli, battuto a Roma dalla Lazio e uscito dalla Coppa Italia spiega la scelta di premiare chi ha giocato meno: "Erano delle valutazioni che dovevamo fare, di certo non abbiamo giocato per perdere. Deluso? Lo sarei stato se non ci fosse stato impegno. Dispiace perché volevamo andare avanti. Domenica? Sarà una gara diversa in un'altra competizione"

Nonostante la sconfitta che è valsa l'eliminazione dalla Coppa Italia, Antonio Conte difende la scelta di aver schierato una formazione per dare minutaggio a chi è meno impiegato in campionato: "Non abbiamo giocato per perdere eh. Fossimo usciti lo stesso non avrei avuto neanche questa opportunità per chi ha giocato meno - dice in conferenza stampa - Abbiamo fatto una scelta molto ponderata, contro il Palermo avevamo fatto la stessa scelta e tre quarti dei calciatori erano rimasti fermi a quella partita. Ci rimane una stagione lunga davanti a noi, non possiamo farci il segno della croce e sperare che nessuno si faccia male. Quando parlo di costruzione e di percorso intendo questo, siamo stati b ravi e fortunati ad avere solo un infortunio muscolare con Mazzocchi. È stata una scelta ponderata, i ragazzi meritavano quest'occasione e dispiace perché tutti volevamo andare avanti in questa competizione". Più nello specifico sulla partita: "Ho visto le statistiche, la partita è stata molto equilibrata, a livello di tiri e possesso non sono stati superiori. Forse potevamo fare qualcosa in maniera migliore sui tre gol. C'è stata grande applicazione da parte di tutti, complimenti alla Lazio che va avanti".