La Coppa Italia torna nel vivo col terzo turno, cioè i sedicesimi di finale, l'ultimo atto prima dell'ingresso in scena delle big "teste di serie", cioè le migliori otto dello scorso campionato (Milan, Inter, Napoli, Juve, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta) con gli ottavi in programma a metà gennaio dopo la lunga pausa Mondiali.

Si parte martedì

Alle 18 primo match in programma con Genoa-Spal, due di B che hanno rispettivamente eliminato Benevento ed Empoli; in proiezione c'è la Roma. In serata il Torino torna in campo dopo il ko nel derby, sfiderà il Cittadella - battute rispettivamente Palermo e Lecce - per un posto agli ottavi contro il Milan.