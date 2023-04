Ballardini: “Fiorentina forte, ma è solo l’andata”

“Per me è stata fatta una buona prestazione, il primo round è finito 2-0 poi vediamo al Franchi come andranno le cose, magari ne prendiamo altri due o tre o magari no…”. Così Davide Ballardini al termine di Cremonese-Fiorentina , andata della semifinale di Coppa Italia vinta dai toscani grazie ai gol di Cabral e Nico Gonzalez. Proprio sui viola si sofferma l’allenatore dei lombardi: “ È una squadra che ultimamente le vince tutte, anche contro l’Inter. hanno una rosa altamente competitiva e mi sorprende che non siano più avanti in classifica in campionato perché hanno una qualità di gioco alta e stanno benissimo fisicamente”.

"Cresciuti nella ripresa, in campionato..."

Sull’analisi del match: “Noi nel primo tempo non abbiamo fatto bene perché siamo partiti molto contratti, poi a mano a mano che la partita andava avanti nella ripresa potevamo pareggiare, eravamo più dinamici in un paio di occasioni. Nel primo tempo volevamo aggredirli e fare più densità ma non ce l’abbiamo fatta arrivando in ritardo nelle chiusure, nella ripresa abbiamo preso meglio i riferimenti ed è cresciuta la qualità del nostro gioco”. Poi sul futuro e sul momento della squadra, ultima in campionato: “Da quando noi siamo arrivati la stagione è un po’ falsata perché siamo stati così bravi in Coppa Italia ma purtroppo poi sono arrivate partite come quelle contro Lecce e Samp nelle quali non avendo una rosa ampia non puoi recuperare e non le affronti al top della condizione fisica e mentale". Poi aggiunge: "Per me la Cremonese è una squadra che se la può giocare come rosa, ma siamo arrivati alla 18^ con una situazione abbastanza compromessa"