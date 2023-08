Subito grande protagonista il centravanti della nazionale che nella prima gara ufficiale con il Genoa segna una doppietta al Modena davanti a 28mila spettatori. Finisce 4-3 per i rossoblu che avanzano in Coppa Italia: gli altri gol di Vasquez e una perla di Gudmundsson GENOA, UFFICIALI MESSIAS E DE WINTER



Rete! Rete! Retegui. Alla prima gara ufficiale con il Genoa, nella sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena, arriva subito una doppietta per Mateo Retegui. Al grande colpo del mercato rossoblu, bastano appena 32 secondi per infiammare Marassi: tanti ne erano infatti passati prima che l’attaccante nato in Argentina ma naturalizzato italiano segnasse il suo primo gol con il Genoa. Prima partita ufficiale della nuova stagione e prima rete, che diventa subito doppietta, per l’attaccante della nazionale arrivato in estate a Genova.

Genoa, doppio Retegui e perla di Gudmundsson Retegui ha esaltato subito i 28mila spettatori accorsi allo stadio Ferraris per la prima stagionale della squadra: il centravanti convocato con l’Italia dal ct Mancini è andato in gol al primo minuto, poi ha dato spettacolo con un colpo di tacco al volo finito di poco alto. Quindi, assist per l’altro nuovo acquisto Thorsby ma gol annullato per fuorigioco. E infine, nel secondo tempo, altra perla: al minuto 57 riceve palla in area modenese all’altezza del rigore, con un tocco la controlla e si gira prima di piazzarla di esterno battendo Gagno. Doppietta al debutto in una gara ufficiale, prima di lasciare il campo al minuto 78 per lasciare il posto a Coda. In una serata con sette gol totali, un Modena capace di rimontare lo svantaggio inziale (con Manconi e Tremolada) ma raggiunto a fine primo tempo dal gol del messicano Vasquez. Poi, nel secondo tempo, prima del secondo gol di Retegui, show di Gundmundsson: l’islandese parte da centrocampo, resiste agli attacchi avversari e va a mettere in rete la palla del 3-2. Alla fine, il Modena si riporterà sotto con Gargiulo ma il risultato finale sarà di 4-3 per i padroni di casa, che passano quindi il turno e aspettano la vincitrice del match tra Monza e Reggiana.

Retegui-gol e quel precedente con Piatek Una data che Mateo Retegui ricorderà con piacere sarà dunque l’11 agosto: il giorno dei suoi primi gol con il Genoa, in una gara di Coppa Italia. Ma curiosamente era proprio l’11 agosto anche cinque anni fa, nel 2018, quando allo stadio Ferraris esordiva in una gara ufficiale un altro centravanti appena arrivato a Genova: Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco al suo debutto fece ancora meglio di Retegui, segnando addirittura quattro gol al Lecce, sempre nel terzo turno di Coppa Italia. E per il ‘Pistolero’ polacco fu l’inizio di un semestre d’oro, con il Genoa: 19 partite di campionato e 13 gol in rossoblu, prima di trasferirsi al Milan (senza più mantenere quei ritmi realizzativi così vertiginosi). Per Retegui l’avventura è appena iniziata. Ma i tifosi del Genoa già sognano, per questo inizio così promettente.