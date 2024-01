Prima sfida da dentro o fuori del 2024 per Milan e Cagliari. A San Siro si gioca l'ottavo di finale di finale di Coppa Italia che vale l'accesso ai quarti e la successiva sfida con la vincente di Atalanta-Sassuolo. Ranieri si affiderà a molte seconde linee così come Pioli, che farà diverse rotazioni, con i giovani Simic, Jimenez (Primavera) e Traore titolari. Adli dal 1', Jovic., Romero e Chukwueze in attacco