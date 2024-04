Italiano: "Soddisfatti ma è ancora dura"

Vincenzo Italiano è soddisfatto della prestazione della Fiorentina che ha battuto l'Atalanta 1-0 al Franchi: "Carnesecchi ha fatto due parate incredibili, in queste partite si affrontano dei campioni. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, le loro punte non hanno mai girato. Questo lavoro è venuto un po' meno nel secondo tempo perché Scamacca è bravo a fare la sponda per i compagni - spiega - Il primo round è nostro, avevamo bisogno di una vittoria dopo un periodo non bello, oggi la squadra ha risposto bene. Siamo fiduciosi per il ritorno".